Le Mans, France

Au lendemain du départ de Youssoupha Fall, le MSB n'a pas tardé a annoncé une bonne nouvelle, à savoir la prolongation de Terry Tarpey (24 ans - 1m95). L'ailier franco américain a paraphé un nouveau contrat de 3 saisons. Il est donc désormais lié au Mans Sarthe Basket jusqu'en 2022.

✍️ Officiel@Taarpey prolonge son contrat de 3 ans et sera avec nous jusqu'en



2⃣0⃣2⃣2⃣#GoMSB ⚫️🧡 pic.twitter.com/at6BaqYpqN — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) July 18, 2018

All around player (joueur polyvalent, 6,8 points à 39.3% à 3pts, 4,8 rebonds, 2,0 passes décisives, 1,3 interception pour 10,7 d’évaluation en 24 min/m) et bon défenseur, Terry Tarpey avait manqué la fin de saison et les playoffs après s'être blessé au genou mi avril. Mais le coach Eric Bartecheky pourra compter sur lui la saison prochaine.

Prolonger avec le MSB m’a semblé un choix aussi naturel qu’aisé. A partir du moment où je me sens confortable et heureux avec le staff, le management, les fans, pourquoi ne pas vouloir continuer ? Je sens que l’on peut faire de belles choses dans le futur et, dès la saison prochaine, j’espère connaître les mêmes joies et succès. A terme, j’aimerais saisir l’opportunité de devenir le capitaine du MSB, comme l’a été mon père ici en son temps. Devenir All-Star et gagner des titres sont des objectifs que je me fixe avec le MSB. Pour cela, je dois continuer de mieux utiliser le jeu avec et sans écran. Améliorer mon dribble, ma défense, mon shoot, tout est source de progrès. Last, je tiens à rassurer tout le monde. Mon genou est remis à 100%. Je travaille pour revenir au top le le 6 août à la reprise.

Après la prolongation de DJ Stephens et le recrutement du Dijonnais, Valentin Bigote, il est le 3ème joueur confirmé pour l'exercice 2018 - 2019.