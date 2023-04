TGB Basket : battues après deux prolongations les Tarbaises vont devoir jouer les playdowns

Difficile d'imaginer plus cruel scénario pour les basketteuses du TGB. Les Tarbaises ont touché du doigt les playoffs lors de la dernière journée de saison régulière de Ligue Féminine, tant les planètes et surtout les résultats favorables ont semblé s'aligner. Devant jusque dans les derniers instants face à Villeneuve d'Ascq, Violettes et Nordistes ont disputé une première puis une seconde prolongation pour se départager... avec une défaite au bout du compte du TGB, 91-88.

Maudites prolongations

Il y avait encore de l'espoir néanmoins puisque St-Amand à Basket Landes et Roche Vendée à Angers semblaient mal embarquées, deux défaites auraient tout de même propulsé l'équipe de François Gomez en playoffs. Si St-Amand s'est bien incliné au final, Roche Vendée a renversé la partie à Angers pour s'imposer, après prolongation, et donc chiper la place en playoffs aux Tarbaises. De la déception et des larmes dans les vestiaires du Quai de l'Adour, mais la nécessité, aussi, de vite basculer vers les playdowns, avec six matchs à disputer mais sauf cataclysme, peu de chances de descendre pour le TGB.

Le classement au début des playdowns

TGB : 5 victoires / 1 défaite St-Amand : 4 victoires / 2 défaites Toulouse : 2 victoires / 4 défaites Landerneau : 1 victoire / 5 défaites

Un classement final sera ensuite établi en cumulant, pour chaque équipe, les six rencontres de la saison régulière et les six autres jouées en playdowns. L’équipe classée 4e est reléguée en Ligue Féminine 2.

Le calendrier du TGB en playdowns

J1 : Landerneau / TGB , samedi 29 avril ;

, samedi 29 avril ; J2 : TGB / Toulouse, mercredi 3 mai ;

/ Toulouse, mercredi 3 mai ; J3 : St-Amand / TGB , samedi 6 mai ;

, samedi 6 mai ; J4 : TGB / Landerneau, mercredi 10 mai ;

/ Landerneau, mercredi 10 mai ; J5 : Toulouse / TGB , samedi 13 mai ;

, samedi 13 mai ; J6 : TGB / St-Amand, mardi 16 mai.