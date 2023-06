TGB Basket : le bilan de la saison du coach François Gomez

La saison 2022/2023 du TGB s'est terminée amèrement, par des playdowns, mais l'aventure des Tarbaises a fait résonner le Quai de l'Adour comme on ne l'avait plus entendu ces dernières saisons. On retient bien sûr la victoire face à Basket Landes , mais pas que... Justement, le coach François Gomez fait le bilan pour France Bleu Béarn Bigorre, à l'heure de tourner la page, avec des mots forts pour les partantes, et une présentation des arrivantes qui fait déjà envie !

"Un sentiment d'avoir réussi quelque chose"

"Carla Leite je savais qu'elle allait réussir, mais peut-être pas à ce point"

"Les arrivantes, des profils qui plaisent aux Bigourdans"

