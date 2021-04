TGB Basket : "Je suis la plus heureuse, je trouve que la fin est parfaite", KB Sharp tire sa révérence

Les sentiments ont dû être nombreux ce mercredi soir dans la tête de KB Sharp, la meneuse du TGB, au moment du coup de sifflet final du match face à Landerneau : la joie et le soulagement d'une victoire (81-66) synonyme de playoffs, la surprise des cadeaux réservés par le club et ses coéquipières, et la tristesse, aussi, d'avoir disputé son dernier match sous le maillot des Violettes. Alors qu'elle fêtera ses 40 ans dans une poignée de jours, la Franco-américaine revient sur cette saison riche en émotions.

France Bleu Béarn Bigorre : Le TGB décroche sa place en playoffs lors du dernier match de la saison régulière, sacré suspense...

KB Sharp : C'est vrai, et c'est à l'image de notre saison ! Nos derniers matchs ont été comme ça, on a gagné mais parfois en laissant les équipes revenir, passer devant... Les dirigeants nous ont souvent dit qu'on aimait jouer avec le feu, mais finalement, c'est bien parce que ça a donné de l'enjeu jusqu'au bout, et quand on voit notre première moitié de saison, c'est vraiment bien de finir comme ça. Si on demande aux filles si elles sont prêtes à recommencer, je pense qu'elles diront oui !

La phase aller c'est une seule victoire en onze matchs, avant donc cette incroyable phase retour, là aussi de belles montagnes russes !

Complètement ! J'en rigole mais c'est pas marrant, tout le monde était inquiet, on est passé par toutes les émotions. C'était dur mais on a continué à travailler, en restant soudées et c'était un plaisir de vivre avec ce groupe même dans les moments difficiles. Il y a des saisons où tout se passe bien et c'est agréable, mais cette année aussi va rester un de mes meilleurs souvenirs parce c'était tellement dur, mais magique aussi de voir à quel point on est resté ensemble. Je me souviens le match à Basket Landes (première victoire face aux Landaises en championnat depuis 6 ans, NDLR), un match référence, surtout dans les émotions et la manière dont on a construit après ce match. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec notre équipe.

Dans d'autres clubs j'aurais pu être vite virée, mais le coach François Gomez m'a fait confiance"

— KB Sharp

En parlant d'émotions justement, ça a dû pas mal se bousculer pour vous ces derniers jours, et jusqu'à mercredi soir...

Oh oui... Je savais que ça serait dur et triste mais ça m'a vraiment touché. Le coach avait préparé une vidéo avec des messages laissés par beaucoup de personnes autour de moi, ça m'a tellement chamboulé que j'ai pleuré comme un bébé ! J'étais vraiment heureuse, contente et fière de ma carrière, j'ai pu vivre beaucoup de choses, des moments magiques grâce au basket. Donc ces derniers jours c'était un moment triste mais aujourd'hui je suis la plus heureuse, je trouve que la fin est parfaite, on ne peut pas écrire mieux que ça.

Quelle place va garder Tarbes dans votre belle et longue carrière en France ?

De superbes souvenirs ! Mon dernier club en Ligue Féminine, et puis le fait donc d'avoir vraiment vécu une saison difficile, avec le covid, les huis-clos, les blessures, le fait que parfois on ne jouait vraiment pas bien... Mais on a survécu à tout ça ! Ce n'est pas simple de décrire avec des mots les émotions que ça procure, mais je ressens ça au plus profond de moi et c'est une année que j'ai énormément apprécié. En plus le club m'a fait confiance, en début de saison je ne faisais pas du tout mon boulot, dans d'autres clubs j'aurais pu être vite virée, mais le coach François Gomez m'a fait confiance et je le remercie vraiment, je suis sûre que ça n'a pas été facile pour lui ! Beaucoup disaient que j'étais vieille, que je n'y arrivais plus, mais il a toujours été derrière moi et la fin de saison a montré que j'étais toujours là, peut-être pas la meilleure de tous les temps mais avec quelque chose à apporter quand même, et je suis contente de ça.

Tirer votre révérence à Tarbes sans les supporters, c'est un pincement au coeur ?

Oui, comme toute la saison c'est moins sympa sans les supporters, mais je relativise aussi beaucoup. Il y a beaucoup de monde pour qui c'est plus compliqué, des gens qui souffrent, alors jouer sans public ce n'est pas la fin du monde. Je sais malgré tout que les supporters sont bouillants à Tarbes, je l'ai vécu quand je suis venue jouer avec d'autres équipes, et je regrette un peu de ne pas l'avoir vécu ici... Malgré le covid j'ai aussi un peu croisé des supporters en ville, en allant faire mes courses, en me baladant, c'était toujours très chouette. Et aussi j'ai découvert les haricots tarbais, je ne savais pas que j'allais autant aimer ça ! Sinon le foie gras je connaissais bien sûr, mais ici c'est vraiment quelque chose ! Et puis les pâtés et plein d'autres spécialités... Sans oublier la montagne et la mer, on a le meilleur de tout ici, je vais garder une super image de la ville et du Sud-Ouest.