Thierry Weizman, président du Metz Handball : "Je ne comprends pas bien cette histoire de jauge"

Le Metz Handball retrouve la compétition. Ce mardi à Fleury-les-Aubrais, pour le compte de la 10e journée, et samedi aux Arènes, contre les Turques de Kastamonu. Son Président, Thierry Weizman, était l'invité de France Bleu Lorraine pour faire le point sur le Covid et la réinstauration des jauges.

Le Metz Handball est plutôt passé entre les goutes. Il est parti, hier mardi, pour Orléans, afin d'affronter Fleury-les-Aubrais, pour la 10e journée de Ligue féminine avec deux joueuses absentes seulement. Elles comptaient parmi les trois contrôlées positives au Covid la semaine dernière. Rétablies mais pas encore totalement dans le rythme, Manu Mayonnade, leur entraîneur, a préféré se passer d'elles.

Le Président du club, Thierry Weizman, faisait le point dans France Bleu Matin et évoque le retour aux Arènes, dimanche, à l'occasion de la reprise de la Ligue des champions devant 2.000 personnes maximum.

France Bleu : deux rencontres de la 10e journée de Ligue féminine ont été annulées à cause du Covid. Celle de Metz à Fleury aura bien lieu ?

Thierry Weizman : oui. Du moment où vous avez onze joueuses, dont six professionnelles, une gardienne et un entraîneur, les rencontres se jouent. Les joueuses ont encore été contrôlées mardi matin donc on joue (...) On a eu trois cas positifs au cours des championnats du monde, aux alentours de Noël, et tout est rentré dans l'ordre.

France Bleu : vous vous dites que Metz Handball touche du bois d'une certaine manière...

Thierry Weizman : l'effectif est au complet à l'entraînement, mais on a deux joueuses qui reviennent de Covid et qui ne sont pas encore assez entraînées. Elles reviendront dans le groupe pour la Ligue des champions.

France Bleu : le hand est un sport de contact par nature. Comment s'entraîne-t-on en période de forte circulation ?

Thierry Weizman :d'abord en se testant tous les jours ou tous les deux jours. Deuxièmement, avec toutes les mesures de distanciation, désinfection des mains, désinfection des ballons quand c'est nécessaire, les séances de vidéo sont effectuées avec des masques, les coaches sont masqués, et puis contrôle du pass sanitaire pour rentrer dans les Arènes. Et je vous passe les mesures évidentes en termes de boisson, bouteilles d'eau ou de proximité

France Bleu : dimanche, vous retrouverez les Arènes, avec la réception de Kastamonou, devant 2.000 spectateurs maximum. Comment accueillez-vous ce retour des jauges ?

Thierry Weizman : je le regrette un peu. Je ne comprends pas bien cette histoire de jauge à 2000. A priori, si j'ai bien compris, une salle avec 1.800 personnes serait remplie à ras bord, alors qu'une salle comme les Arènes, qui peut en accueillir 6.000, pourrait nous permettre d'en accueillir 3.000 avec une jauge à 50 %. Ce qui serait déjà énorme.

40 % d'une recette normale pour un match de ligue des champions

Et puis il y a les fermetures des buvettes, boutiques, les hospitalités et VIP où la restauration assise sera difficile à organiser. Ce sera, de nouveau, être financièrement compliqué. Ce qui est important, c'est que l'activité se poursuive sportivement et que l'on ait des résultats. Des matchs qui se jouent et ne soient pas gagnés sur tapis vert. Pour regarder la bouteille à moitié vide ou moitié pleine, finalement, 2.000 c'est mieux que 0.

Est-ce-que vous avez quantifié l'éventuel manque à gagner par rapport à une rencontre de Ligue des champions sans jauge ?

Thierry Weizman : c'est une perte d'environ 60 % puisque c'est moitié moins de spectateurs et des buvettes fermées. 40 % d'une recette normale.