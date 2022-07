Tokens, dettes et joueurs, les chantiers de l'Élan Béarnais

L'avenir de l'Élan Béarnais en Betclic Elite se dessine de plus en plus pour la saison 2022-2023. C'est confirmé, c'est le nouveau repreneur du club, Sébastien Ménard, qui devient le président. Lors d'un entretien par téléphone ce dernier s'est livré sur les chantiers à venir. Une grosse réunion la première semaine d'août rassemblera tous les acteurs autour de la table, y compris Sébastien Ménard. Président, il travaillera en binôme avec David Bonnemason-Carrère.

Bientôt une réponse sur les tokens

Il s'agira aussi de préparer la saison avec le coach Eric Bartecheky qui doit construire son équipe avec des joueurs qui pèsent lourd sportivement et financièrement (Giovan Oniangue et Vitalis Chikoko). L'ambition est de faire venir des basketteurs qui ont la niaque, si on peut dire. Autre dossier sur la table : les tokens. "Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire ou ne pas faire" confie Sébastien Ménard qui veut trouver une solution parce que "les gens y ont cru". 400 supporters ont investi dans ces titres financiers pour devenir actionnaires.

Enfin sur la question des dettes laissées par les Américains. On comprend que des détails pourraient être communiqués lors du prochain conseil municipal de Pau. Le sauveur de l'Élan botte en touche avec sincérité et élégance : "On pensait être un wagon, on est une locomotive, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus riches mais on a un projet. [...] sans les pouvoirs publics, sans François Bayrou, l'histoire s'arrêtait là."