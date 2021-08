Tokyo 2021 : Marine Fauthoux fait la fierté de son père pour ses premiers Jeux

"Je suis heureux pour elle surtout, parce qu'on connaît l'importance des Jeux Olympiques, la difficulté déjà d'être sélectionné en équipe de France, et puis de participer aux Jeux" explique l'ancien joueur de l'Elan Béarnais, Frédéric Fauthoux à propos de sa fille de 20 ans, Marine, qui s'apprête à jouer sa première demi-finale olympique face au Japon. "C'est un match qui est plutôt abordable, en tout cas c'est le meilleur tirage possible". Les basketteuses françaises ont déjà rencontré les Japonaises lors des phases de poule, et n'avaient pas réussi à l'emporter. "Elles ont tous les outils pour les battre" assure Frédéric Fauthoux.

Tel père telle fille ?

Quand on lui demande si sa fille marche sur ses pas, Frédéric Fauthoux répond : "Elle a déjà fait bien mieux que moi au niveau international". L'ancien joueur, puis entraîneur aurait aimé participer lui aussi aux Jeux Olympiques. Mais voir sa fille en arriver là est déjà une grande fierté : "il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice, alors elle n'a peut-être pas toute la responsabilité, mais bon elle n'a que 20 ans, et je la trouve plutôt sereine". Pour lui, pas question de manquer la demi-finale : "Arriver à être en finale contre les Etats-Unis, ça serait grandiose pour le basket français".