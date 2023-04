Tony Parker devient le premier Français à entrer au Hall of Fame, le "panthéon du basket" américain

Un basketteur français entre au "panthéon du basket" américain ! La légende Tony Parker, qui a passé une partie de sa jeunesse en Seine-Maritime, va intégrer le Hall of Fame. Le quadruple champion de la NBA avec San Antonio est le tout premier Français à y entrer. Tony Parker est le meilleur joueur de l'histoire du basket français : il l'a porté à des niveaux inconnus avant lui, autant sur la scène internationale qu'en NBA, où il a évolué pendant dix-huit saisons, dont 17 à San Antonio.

L'ancien meneur, aujourd'hui âgé de 40 ans, sera officiellement membre de ce "panthéon du basket", lors d'une cérémonie prévue le 12 août à Springfield (Massachusetts). Cette cuvée 2023 est exceptionnelle à plus d'un titre, car l'Europe se trouve pour la première fois en force dans le Hall of Fame : Parker sera accompagné de l'Allemand Dirk Nowitzki et l'Espagnol Pau Gasol. Dwyane Wade est le seul Américain à compléter le quatuor d'anciens joueurs.

Quatre fois champion de la NBA

Tony Parker, vainqueur de l'Euro-2013 avec la France, peut se targuer de posséder plus de bagues de champion que ses deux acolytes européens (2003, 2005, 2007 et 2014), toutes remportées avec les San Antonio Spurs, aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame, avec lesquels il forma un des plus redoutables "Big 3" de l'histoire. Tony Parker, ancien joueur de Fécamp et de Mont Saint Aignan, avait pris sa retraite sportive en juin 2019 .

Né à Bruges (Belgique) d'un père basketteur américain et d'une mère néerlandaise, arrivé nourrisson à Denain (Nord), il a passé son enfance près de Rouen (nord-ouest) et opté pour la nationalité française à l'âge de quinze ans.