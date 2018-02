Brive-la-Gaillarde, France

Après un retour compliqué depuis l'Australie, un décalage horaire important et une très courte semaine de préparation, on attendait de voir dans quel état physique et sportive serait la Section Paloise après trois semaines de trêve.

Et la première mi-temps va donner quelques frayeurs aux supporteurs palois. Car Brive, à la recherche d'une victoire pour sortir de la zone des relégables, va être offensif jusqu'à inscrire le premier essai de la rencontre, lors de sa première incursion dans le camp béarnais.

Tom Taylor, après une première pénalité ratée, va réussir deux coups de pied pour ramener les Palois en tête. Mais Saïd Hireche va rassurer ses supporteurs avec un second essai briviste. A la pause, les locaux mènent 10 à 6.

La pause fera du bien aux Béarnais qui vont revenir dans le match grâce à une chevauchée fantastique de Tom Taylor sur 70 mètres, conclue par l'essai de Votu. Dix minutes et une chistera plus tard, Votu réalise un doublé et place durablement la Section en tête au tableau d'affichage, sur le score de 13 à 18.

Après un carte rouge contre Brive, les deux équipes inscriront une pénalité. La Section Paloise signe un retour victorieux 16 à 21, avant de recevoir samedi prochain l'équipe du Racing 92, pour la 18e journée de Top 14.