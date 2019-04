Top Sport Volley

Laval, France

Volley N3 : Les volleyeurs de L'ASPTT Laval terminent la saison par un succès à domicile 3-1 devant Vélisy, et montent sur la troisième place du podium. Synonyme de barrage de Nationale 2 qui débutent le 11 mai prochain face à St Renan Iroise. Par contre les féminines descendent en Prénational après une dix neuvième défaite 3-0 face au Haillan.

Football en R1: Dans le groupe A, Le Stade Mayennais s'est incliné samedi à Cholet 1-0, et se trouve écarté de la course à l'accession, Bonchamp battu à domicile par La Ferté 3-2 se retrouve premier relégable à trois journées de la fin. Dans le groupe B, la bonne opération pour Laval-Bourny qui s'impose 2-0 à Brûlon et sort de la zone rouge, L'ancienne de Château-Gontier s'incline 3-1 face à la Roche Sur Yon.

Les U 17 du Stade Lavallois écrase Le Mans FC 5-0, et remonte à la quatrième place du classement.

Cyclisme : Arnaud Courteille de l'équipe Vital Concept B&B Hotels termine 99è de Liège-Bastogne-Liège, c'est le Danois Jakob Fuglsang de l'équipe Astana qui remporte l'épreuve.