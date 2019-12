Toulouse : le Fenix Handball tambour battant sur la premiére partie de saison

Toulouse, France

Le Fénix Handball s'est incliné, sans discussion possible, ce mercredi soir face à Montpellier. Une défaite 33/25 mais qui n'hypothéque en rien le très bon début de championnat des coéquipiers de Pierrick Chelle . Le Fenix qui disputait à cette occasion son premier match de la saison à guichets fermés?

Avant de recevoir Montpellier ce mercredi soir, le Fénix Handball avait réalisé un parcours en tous points remarquable, exception faite d'un faux pas à Tremblay lors de la deuxiéme journée où les toulousains étaient passés à coté de leur sujet. Ensuite, et malgré une logique défaite sur le terrain du PSG, les hommes de Philippe Gardent ont enchaîné deux nuls et cinq victoires, dont trois à l'extérieur, devenant la révélation de ce début de championnat et développant un jeu offensif séduisant.

Le Fénix Toulousain commencerait il à faire peur? "franchement on s'en fout" a répondu, dans la presse locale, le manager Philippe Gardent, préférant "garder les pieds sur terre" et "faire preuve d'humilité". Ce qui ne veut pas dire, malgré tout, un manque d'ambition.

Pour son treizième et dernier match de l'année, le Fénix Handball se déplace à Chartres dans une semaine.