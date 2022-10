Tour de France 2023 : dans les Alpes, treize cols au menu de cette édition

Treize cols, des enchaînements de sommets dantesques, des pourcentages vertigineux. La 110e édition du tour de France, dont le parcours officiel est connu depuis ce jeudi 27 octobre, arrivera dans les Alpes à partir du 15 juillet, pour cinq étapes de montagne à ne pas manquer pour les fans de la Grande Boucle. Ces cinq étapes se concentreront uniquement en Savoie et en Haute-Savoie, avant de repartir vers l'Ain et les Vosges, le 20 juillet. Cinq étapes prévues pour bouleverser le classement général et laisser le match pour le Maillot Jaune ouvert le plus longtemps possible.

Sur les trente cols côtes ou arrivées en altitude que propose ce Tour de France 2023, la répartition géographique sera la suivante : un au Pays Basque, six dans les Pyrénées, quatre dans le Massif central, un dans le Jura, cinq ans les Vosges et... treize dans les Alpes.

Le 15 juillet, le peloton entrera dans les Alpes par Annemasse, direction Morzine Les portes du Soleil, 152 km plus loin. Pour cette 14e étape, deux cols à surveiller : le col du Feu, un inédit jamais grimpé par la Grande Boucle et le retour (attendu) du col de Joux Plane. Le 16 juillet, les coureurs partiront de la station des Gets, pour aller vers celle de Saint-Gervais Mont Blanc, 180 km pour une 15e étape particulièrement rythmée, du col de la Forclaz de Montmin, puis à la Croix Fry et aux Aravis, en finissant par la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands, où certains passages atteignent les 17 % de pente ! "L’enchaînement avec les étapes de Morzine et de Saint-Gervais Mont-Blanc placera les coureurs face à leurs limites, là où les plus forts deviennent tout simplement intouchables" prévient Christian Prudhomme, le patron du Tour de France.

La seconde journée de repos de ce tour est programmée le 17 juillet, à Saint-Gervais. Les coureurs en auront besoin pour affronter la deuxième partie des Alpes : le 18 juillet, le seul contre-la-montre de cette édition se jouera entre Passy et Combloux (16e étape). Vingt-deux kilomètres où la "victoire de l’unique chrono du Tour, et peut-être le Maillot Jaune, se joueront dans l’ascension de la côte de Domancy juste avant d’atteindre Combloux" déclare encore Christian Prudhomme. Restera encore la quatrième et dernière étape (vraie) alpine, le 19 juillet, entre Saint-Gervais et Courchevel. Cette 17e étape sera celle de tous les défis avec 5.000 mètres de dénivelé positif à avaler, une étape où les positions des coureurs au classement général auront de grandes chances de "voler en éclat en basculant du col de la Loze sur la route de Courchevel", les deux dernières difficultés du jour.

La cinquième étape dans les Alpes se jouera le 20 juillet, entre Moûtiers (Savoie) et Bourg-en-Bresse (Ain). Plate, faite pour les sprinteurs, Christian Prudhomme la voit comme une_"récompense"_ pour les sprinteurs qui auront _"encaissé le choc du séjour alpestre du Tour"._Dans cette étape, promet-il "le tracé évite les bosses et devrait faciliter leur retour au premier plan. Sur le dernier kilomètre en ligne droite, ils pourront retrouver les sensations de leur pointe de vitesse maximale".

Les cinq étapes alpines du tour de France 2023

Le profil des étapes alpines

Le profil des cinq étapes alpines de ce Tour de France 2023. - ASO

