Tournoi de Blois : l'Orléans Loiret Basket s'incline en finale contre le Paris Basket

L'Orléans Loiret Basket continue sa préparation. Les Orléanais se sont inclinés ce samedi 83-69 en finale du Tournoi de Blois face au Paris Basket, tout juste promu de Pro B cette saison, à la salle du Jeu de Paume. Les hommes de Germain Castano s'étaient imposés en demi-finale contre l'ADA Blois vendredi soir.

Encore à cinq pros sur le terrain

L'OLB a évolué encore une fois avec cinq joueurs professionnels sur le terrain, toujours dans l'attente de son pivot sénégalais Youssou Ndoye qui termine l'Afrobasket avec le Sénégal et l'arrivée dans l'effectif de son nouveau meneur Chris Warren, tout juste transféré il y a quelques jours.

Les Orléanais poursuivent leur préparation et se frotteront à Gravelines-Dunkerque ce mardi 7 septembre à 20h en match amical au Palais des sports avant le Tournoi de Bourges les 10 et 11 septembre avec Le Mans, Cholet et Limoges.