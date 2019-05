Tours : Hubert Henno, nouvel entraîneur du TVB

Indre-et-Loire, France

Hubert Henno a pris sa retraite sportive vendredi 10 mai, au soir d'un nouveau titre qui va garnir sa collection de médailles et de coupes, avec la victoire du TVB en Championnat. Mais Hubert Henno n'en a pas fini avec le volley. Il sera désormais l'entraîneur du Tours Volley Ball. Le club l'a officialisé. Ce sera sa première expérience sur un banc de touche. A 42 ans, le libéro pourra s'appuyer sur son expérience de joueur : 296 sélections en équipe de France, vainqueur de six coupes d'Europe dont deux Ligue des Champions en 2001 et 2005 avec le Paris-Volley et le TVB, dix fois vainqueur d'un championnat, en France, en Italie et en Russie. A titre individuel, il a été désigné meilleur libéro du monde en 2013.