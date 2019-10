Tours : Il est temps pour le Tours Volley-ball de lancer sa saison en championnat de ligue A

Tours, France

Il y a du retard à l'allumage pour le Tours Volley-ball qui n'a pas encore gagné le moindre match après trois journées de championnat de ligue A, le champion de France en titre reçoit Tourcoing à 20h ce vendredi 25 octobre salle Grenon et Hubert Henno tout juste passé de joueur à entraîneur attend une réaction de la part de ses joueurs. Hubert Henno qui ne cherche aucune excuse pour ce début de saison qui est le pire de l'histoire du club depuis au moins 20 ans : "je ne suis pas du genre à me trouver des excuses, on savait que le premier match serait compliqué, forcément de commencer à Chaumont cela ne met pas dans les meilleures conditions mais en même temps on le savait, Ajaccio est bien allé gagner à Chaumont comme quoi c'est faisable, non non je ne suis pas du genre à me trouver des excuses, nous avons été préparés pour ce championnat et au-delà d'avoir une réaction collective parce que l'on a pas eu le temps de bien huiler le collectif, c'est surtout une réaction d'hommes que j'attends" - Hubert Henno

De la déception plus que de la frustration

Hubert Henno sait que depuis qu'il est entraîneur les attentes sont différentes vis à vis de lui parce qu'il n'est plus vraiment protagoniste (sur le terrain), il explique ne pas avoir de frustration mais il se sent comme les joueurs, frustré et explique se mettre à leur place "on joue par moment, nous n'arrivons pas à avoir de la continuité, le jeu nous l'avons mais par intermittence, il faut juste arriver à apprivoiser les moments difficiles c'est comme cela que l'on transformera les défaites en victoires" - Hubert Henno