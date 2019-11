Tours-Paris, choc des demi-finales de la coupe de France de volley

Indre-et-Loire, France

Le tirage au sort des demi-finales de la coupe de France de volley a été effectué mercredi 13 novembre au siège de la fédération française, dans le Val-de-Marne. Le sort offre une affiche entre deux places fortes du volley français. Tours sera opposé à Paris. Les deux clubs ont glané en tout 14 coupes de France, dix pour le TVB dont la dernière en mai dernier, et quatre pour le Paris Volley. Où en seront les deux équipes au moment du Final Four en mars? C'est toute la question. Pour l'instant, elles souffrent en championnat, dans la deuxième partie du classement de la Ligue A. Elles n'ont remporté que deux des six premières rencontres de la saison, loin des ambitions initiales.

Demi-finales et finale de coupe de France de volley les 14 et 15 mars

L'autre demi-finale opposera Toulouse à Poitiers. Toulouse, seule équipe de cette finale à quatre à ne jamais avoir soulevé la coupe de France. Les demi-finales et la finales se disputeront sur un seul week-end, les 14 et 15 mars, dans une salle à déterminer. le vainqueur sera assuré d'une qualification européenne.