Tours se prépare à accueillir le final four de la Coupe de France de Volley-Ball

Cela s'annonce comme la grande fête du volleyball ! Les demi finales et finale de la Coupe de France de Volley-Ball se déroulent ce samedi et dimanche au palais des sports de Tours. De quoi faire de la ville la capitale du sport, le temps d'un weekend.

Tours, France

C'est l’événement sportif du weekend en Touraine ! Le final four, demi finales et finales de la coupe de France de Volley-Ball, se déroule ce samedi et dimanche au palais des sports de Tours. Pour l'occasion la salle Grenon devrait faire le plein. Au programme des demi-finales ce samedi, à 16 heures, Rennes-Chaumont, respectivement 3eme et 5eme du championnat de Ligue A. Le TVB, leader au classement affronte lui Narbonne, à 19 heures. A la clef de ce weekend pour le TVB, peut-être un dixième titre en Coupe de France.

C'est important pour une ville comme Tours d'être la vision du Volley-Ball sur 48 heures" - Pascal Foussard, directeur sportif

Le rendez-vous du Volley-Ball français se prépare depuis plusieurs semaines. Les équipes et les bénévoles du Tours Volley-Ball sont à la tâche pour que les rencontres se réalisent sans accrocs. "Il y a beaucoup de choses à mettre en place", témoigne Nathalie Hénault, la chargée de la communication du club. " La communication, le marketing, les partenaires et bien sûr la réflexion autour des quatre sites. Il faut prévoir l'hébergement, la restauration, les transports, et tout ce qui est lié à la presse."Alors qu'une rencontre de championnat attire habituellement une dizaine de journalistes, ils seront au moins le triple ce weekend. Les rencontres seront par exemple diffusées samedi sur TV Tours, et dimanche par BeInSport, ce qui nécessite certains aménagements. Sur le weekend, une soixantaine de bénévoles sont mobilisés.

"Organiser des événements d'une telle importance, cela montre la puissance et l'attractivité d'un club", estime de son côté Pascal Foussard, le directeur sportif du TVB. "On a la force de l'habitude : on a déjà organisé des final four, des matchs de ligue des champions. On a le savoir-faire, même c'est beaucoup de travail. "

Une affiche à l'avantage du TVB

Avec ses 43 points, Tours survole largement le championnat de Ligue A. Face à Narbonne, 11ème, les tourangeaux sont donnés favoris. Mais pas d'excès de confiance du côté du club. "Il y a une méfiance, car la pression est de notre côté. Nous sommes les organisateurs, les premiers du championnat, champions de France, mais méfiance, un match est un match, tempère Pascal Foussard. "Narbonne est une équipe de valeur, qui ne correspond par à leur classement en championnat. J'ai beaucoup de méfiance et de respect. " Surtout qu'un contre exemple vient conforter cet incertitude. La semaine passée, Mulhouse, qui n'a pas perdu un match de la saison, organisait le final four de la Coupe de France de volley féminin. Echec cuisant et élimination en demi-finales contre Nantes.