Volley: Tours s'incline face à Montpellier en 5 sets pour la première manche de la finale du championnat

Le Tours Volley Ball avait l'avantage du terrain dans ce premier match de la finale de Ligue A. Le public n'a jamais cessé de pousser les joueurs tourangeaux, surtout quand ces derniers ont été bousculés par leur adversaire montpelliérain, qui a pris les 2 premiers sets. Le TVB, au courage, est revenu à 2 sets partout dans une salle Grenon en fusion. Mais c'est Montpellier, impitoyable, qui a fini par l'emporter et n'est plus qu'à un match du titre de champion.

Montpellier gagne sans trembler les 2 premiers sets

Pas perturbés par la salle acquise aux Tourangeaux, les Héraultais marquent le premier point et comptent jusqu'à cinq points d'avance dans ce set (16-11). Malgré un sursaut du TVB, qui prend l'avantage à 21-20, Montpellier empoche le set 25 à 23.

La salle Grenon était remplie

Dans le second set, Montpellier fait encore la course en tête. Les Héraultais opposent au TVB un bloc défensif en béton armé et creusent l'écart (15-21). Le TVB tente de réagir mais commet des erreurs, comme cette faute au service qui donne la balle de set à Montpellier (16-24). Les Héraultais n'ont plus qu'à conclure, 25 à 16.

Un troisième set haletant et le TVB reprend des couleurs

Mené 2-0, le TVB se réveille. Le match est beaucoup plus accroché, avec notamment ce point aussi incroyable qu'interminable, durant lequel Montpellier semble capable de renvoyer n'importe quelle balle, jusqu'à une conclusion rageuse de Bruckert qui fait se lever toute la salle (13-10 pour le TVB). A 24-22 pour Tours, Grenon est à nouveau debout. 24-23, 25-23!

Zeljko Coric fait une frayeur à ses coéquipiers et ses supporters lorsqu'il termine au sol, sonné, après une action confuse au filet dans le 4e set. Le capitaine se relève et le TVB continue sa remontada. Montpellier n'y arrive plus face à des Tourangeaux portés par Grenon sur chaque point (21-11) Impressionné par ses joueurs, le coach Marcelo les applaudit aussi. 25-17 pour le TVB et égalité 2 sets partout!

A Montpellier mercredi prochain, le TVB devra gagner pour jouer la belle à Grenon

Le set décisif en 15 points se joue sous haute tension. Les erreurs au service coûtent cher au TVB. Montpellier mène 8-5 au changement de côté et parvient à conserver son avantage sous les sifflets de Grenon. La bataille est perdue par le TVB 15-12. Il faudra gagner à Montpellier mercredi pour s'offrir une belle à Tours le 14 mai.