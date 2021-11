Tours Volley-Ball: la subvention de la réconciliation entre le club et la mairie?

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Tours Volley Ball. Côté terrain: une qualification tranquille ce mercredi soir pour les 16es de finale de la petite coupe d'Europe, avec un succès 3 sets à 0 à domicile face aux Néerlandais d'Apeldoorn, en match retour. Côté cœur, la réconciliation semble en marche avec la ville de Tours, avec une rallonge budgétaire des collectivités de 150.000 euros, annoncée à l'occasion de ce match européen par le maire de Tours, qui semble avoir enterré la hache de guerre après la brouille de l'été sur fond de partenariat entre le TVB et McDonald's, partenariat qui avait déplu à la mairie et qui avait d'ailleurs fini par être suspendu.

50.000 euros de la ville, 100.000 euros de la métropole de Tours, c'est le montant des subventions supplémentaires au TVB, annoncées hier par le maire de Tours Emmanuel Denis. Presque une surprise alors qu'en juin dernier, la mairie faisait savoir son mécontentement de voir le Tours Volley Ball pratiquer le naming, c'est-à-dire à attacher une marque commerciale au nom du club. Cette marque, c'était MacDonalds, et ce n'était pas franchement du goût du maire écologiste de Tours. Un mois plus tard, fin juillet, rebondissement, le partenariat Mac Do / TVB était suspendu.

Il faut dire que la mairie de Tours avait des arguments à faire valoir pour manifester son mécontentement: la salle Grenon où joue le TVB, les plus de 400.000 euros versés en 2021 au club. Le TVB accepte donc de surseoir au partenariat, pour six mois, le temps que les élus proposent une solution alternative et intéressante sur le plan financier. Ces 150.000 euros ressemblent bien à une réconciliation... mais on ignore, pour le moment, si le partenariat avec McDonald's est définitivement enterré.