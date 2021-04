Tours Volley Ball : une saison "presque maudite" pour le club tourangeau

La saison du TVB se termine sur une défaite. 3-0 perdus contre Chaumont ce samedi, qui élimine les volleyeurs tourangeaux en quarts-de-finale des play-off de la Ligue A. Une défaite qui laisse un goût amer aux champions de France en titre, tout comme cette saison compliquée. "C'est la pire saison depuis longtemps, presque maudite", résume Bruno Poilpré, président du Tours Volley Ball.

De nombreuses blessures et un capitaine en moins

Il faut dire que le club, qui finit 5e de la saison régulière, a joué de malchance. "Je n'ai jamais vu autant de blessures dans une saison. La Covid et les matchs à huis clos n'ont pas aidé. Ce sont des conditions très difficiles pour les joueurs qui ont évidemment des incidences importantes sur les résultats du groupe", analyse le président du TVB. Le départ en pleine saison du capitaine de l'équipe, Nathan Wounembaina, pour un club libyen a également plombé le moral des Tourangeaux.

Malgré tout, Bruno Poilpré espère rebondir. "Il faut oublier cette saison. Pas totalement, parce qu'on doit apprendre de ces expériences douloureuses pour que ça fonctionne mieux. On va notamment continuer le coaching mental commencé en cours de saison, pour que les joueurs et le staff ne fassent plus qu'un".

"On va repartir à la chasse au titre"

Le président du club nourrit toujours une même ambition pour le Tours Volley Ball : renouer avec la victoire. "Je sais que beaucoup sont déçus par cette saison dramatique, mais n'oublions pas que le TVB reste un très grand club grâce à son palmarès. On va repartir à la chasse au titre et on va construire une équipe d'enfer pour l'année prochaine."

Un TVB avec au moins une nouvelle recrue. Le club va recruter une star du volley français, mais son nom ne sera dévoilé que dans quelques semaines, fin avril ou début mai.