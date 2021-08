La commune de Toury, en Eure-et-Loir, va fêter Valentin Porte, son champion olympique de handball, ce dimanche

Il fait la fierté du Handball Club de Toury, et des habitants de cette commune de 2740 habitants, située en Eure-et-Loir, à la limite avec le Loiret : Valentin Porte, champion olympique de handball depuis samedi dernier avec les Bleus aux JO de Tokyo, est attendu dimanche 15 août à Toury, à l'occasion d'une cérémonie en petit comité, Covid oblige*.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La cérémonie est prévue depuis deux ans !", sourit le président du Handball Club de Toury, Hervé Conseil, "mais à cause de l'épidémie de Covid-19, tout a été reporté. Et puis après, Valentin a été pris par la préparation des Jeux de Tokyo et obligé de se mettre dans une bulle sanitaire".

Des liens forts avec le club de Toury

Valentin Porte, ailier droit de l'équipe de France de handball, déjà champion d'Europe et double champion du monde avec les Bleus, a décroché l'or, le seul titre qui manquait à son palmarès, à l'âge de 30 ans. Même si sa famille ne vit plus à Toury, ni même en Centre-Val de Loire, Valentin Porte a gardé des liens forts avec le club de ses débuts : "il vient tous les ans pour notre tournoi de handball sur herbe, le tournoi Valentin Porte, et personnellement, j'ai des nouvelles de lui deux ou trois fois par an. Il lui est même arrivé de venir à l'improviste lors d'un entraînement d'une équipe de jeunes, Valentin est quelqu'un qui est resté très humble et accessible", poursuit Hervé Conseil.

Il y a débuté à l'âge de 6 ans

Valentin Porte, qui évolue aujourd'hui à Montpellier, a débuté à l'âge de six ans à Toury et y est resté jusqu'à l'âge de seize ans : "on avait détecté ses qualités dès son plus jeune âge, et il a remporté son premier titre avec nous, en 2006, le titre de champion régional avec les moins de 16 ans de Toury. Ensuite, il est parti à Manvilliers-Chartres et a intégré le Pôle espoirs".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La suite est (plus) connue : Valentin Porte fait ses débuts en pro avec le club de Toulouse dans lequel il restera huit saisons, avant de signer à Montpellier, en 2016, l'un des plus grands clubs français, avec qui il remporte, notamment, la Ligue des champions de handball en 2018. Valentin Porte, qui fait partie de l'équipe de France de handball depuis 2013, était en pleurs au coup de sifflet finale samedi après la victoire des Bleus à Tokyo face au Danemark : l'émotion très certainement, cinq ans après la finale perdue face à ces mêmes Danois aux JO de Rio, et après s'être blessé pendant cette finale (ce qui ne lui a permis de jouer que quelques minutes).

Valentin Porte, capitaine du MHB © Radio France - Pascale Viktory

* La cérémonie ne sera pas ouverte au public, mais uniquement aux usagers du gymnase de Toury, aux licenciés et bénévoles du Handball Club de Toury et aux élus de la communauté de communes Cœur de Beauce, qui a financé la rénovation du gymnase (soit environ 90 personnes présentes). La présentation d'un pass sanitaire sera obligatoire, précise la communauté de communes