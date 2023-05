Tout un département pousse le Mende Volley Lozère vers la Ligue A

L'engouement est total autour du Mende Volley Lozère. Les 600 places du gymnase Piencourt, qui accueillera ce samedi 6 mai à 17h la finale retour du championnat de France de Ligue B contre Saint-Jean-d'Illac, se sont arrachées comme des petits pains. "Nous les avons vendues en une demi-journée" se félicite le président du MVL Philippe Canac. Pour les autres, une fan zone sera mise en place devant le gymnase pour suivre la rencontre devant un écran. A l'intérieur, la salle a revêtu ses habits de lumière. "Pour l'occasion, nous avons installé un sol en pvc sur le parquet en bois" reconnait Philippe Canac. L'ambiance s'annonce incandescente.

Une place en Ligue A

Battus trois sets zéro à l'aller, les Mendois, premiers de la saison régulière de Ligue B, n'ont plus le choix pour accéder en Ligue A. "Nous devons gagner la rencontre en trois sets puis décrocher dans la foulée, le set en or, c'est une sorte de tie-break en quinze points" affirme Constant Tchouassi, l'entraîneur du MVL. La gestion des émotions sera sans doute un paramètre important d'autant que l'équipe lozérienne est l'une des plus jeunes de Ligue B. "Nous allons devoir faire la course en tête dans cette rencontre et être très efficace au service" conclut Constant Tchouassi.

Après cinq saisons en Ligue B, les Mendois rêvent désormais de rejoindre l'élite du volley-ball français.