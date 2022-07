Basket Pro B : Le BBD tient sa troisième recrue, un international bahamien

Le BBD continue de préparer la saison prochaine. Avec une troisième recrue annoncée ce lundi 11 juillet : Travis Munnings.

International des Bahamas, l'ailier de 27 ans mesure 1m98 et est polyvalent. Il a participé à l'EuroCoupe la saison dernière avec Benfica.

"Joueur athlétique par sa densité physique, il joue des deux côtés du terrain, détaille le Boulazac Basket Dordogne dans un communiqué. Véritable couteau suisse en attaque il peut poster, attaquer en dribble, ou encore tirer à 3 points."

Une pige raccourcie à La Rochelle

Après avoir débuté aux Etats-Unis, au niveau universitaire, il lance sa carrière professionnelle pas loin de chez nous, à La Rochelle, en Nationale 1. Une expérience de courte durée puisqu'il ne dispute que 6 rencontres (14,5 points, 8 rebonds et 3,8 passes décisives) avant que la saison ne soit interrompue par le Covid.

Après un passage en Summer League avec les Golden State Warriors, Travis Munnings rejoint le Portugal, d'abord à Oliveirense, puis à Benfica la saison suivante. Il participe à l'EuroCoupe et remporte le championnat du Portugal.

Encore deux recrues attendues à Boulazac

"Le natif de Freeport est donc le 8ème joueur de l’effectif pour la saison prochaine, compte le BBD. Il s’ajoute à Nic Moore, Paul Billong, Bathiste Tchouaffé et Clément Cavallo dans le secteur extérieur et aux intérieurs Louis Cassier, Olivier Cortal et et Nicolas de Jong."

Boulazac précise qu'il attend encore deux joueurs pour compléter l'équipe de la saison prochaine. "L’un dans le secteur extérieur et l’autre à l’intérieur."