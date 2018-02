Besançon, France

Dans son Palais des Sports Ghani Yalouz, l'ESBF restait sur deux très courtes et très frustrantes défaites – 28-27, à chaque fois – contre les invincibles Messines cette saison. En championnat (20 janvier), puis en Coupe de France, ce mercredi 14 février... Et, visiblement, cette cruelle élimination subie trois jours plus tôt n'a pas réussi à être rapidement digérée par les handballeuses bisontines. Et ça tombe au mauvais moment, ce samedi soir.

L'ESBF s'éloigne encore un peu plus de la 5e place du classement

Lors de cette 17e journée de D1 féminine (LFH), Alizée Frécon et ses copines ont été lourdement battues, 32-26, par Nantes. Et le problème, c'est que les Nantaises – 5e du classement – sont parmi les concurrentes directes de l'ESBF dans la course aux meilleures places en vue des Play Off qui débuteront fin mars...

Quatre buts d'avance pour les Bisontines, à vingt minutes de la fin, et puis patatras...

Les jeunes Bisontines n'ont rien laché, encore une fois, dans ce duel très serré (14-13, à la mi-temps). Enfin, jusqu'à la 40e minute, lorsqu'elles venaient de prendre trois buts d'avance, pour la première fois de la partie (20-17) ! Parce qu'ensuite, incompréhensible trou noir... De ''+3'' au tableau d'affichage, l'ESBF est passée à ''-4'' (23-27, 55').

Et voilà une embêtante conséquence au classement : à cinq journées des Play Off, les joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce restent 7e. Mais désormais à huit points de la 5e place, toujours occupée par leurs adversaires nantaises du soir !