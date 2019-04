Trois bonnes raisons de suivre la fin de saison de la JS Cherbourg Handball

La JS Cherbourg qui reçoit Saran ce vendredi n’a plus rien à jouer ou à craindre en Proligue. La fin de saison des Mauves ne manque cependant pas d’intérêt. Voici quelques bonnes raisons d'être fidèle jusqu'au bout.

La JS Cherbourg Handball n'a plus rien à jouer en Proligue mais ne veut pas finir en roue libre

La JS Cherbourg handball passe un printemps plutôt tranquille. Depuis sa victoire contre Vernon, elle est assurée de goûter à nouveau à la Proligue. La course aux playoffs est inaccessible. Bref, à trois journées de la clôture du championnat les Mauves n’ont plus rien à jouer. Il y a quand même quelques raisons de suivre attentivement la fin de saison de la JSC.

Les joueurs ont un défi

La JS Cherbourg, 9e au classement de Proligue, ne peut pas descendre plus bas. Elle peut en revanche encore accrocher la 8e place aujourd’hui occupée par Sélestat. Un point sépare les deux formations. Si cette 8e place reste honorifique, les joueurs se sont donnés comme défi de s’en emparer à la fin du championnat. Cela devrait passer par un sans-faute, au moins à domicile, contre Saran ce vendredi et Nice dans quinze jours.

La JSC peut préparer tranquillement la prochaine saison

Si la JSC ne veut pas brader cette fin de championnat, c’est aussi parce que le boulot ne fait que commencer ! Pour une fois, l’effectif ne sera pas chamboulé cet été et la quasi-totalité des cadres rempilent dans la Manche. L’entraîneur Nicolas Tricon compte donc mettre à profit cette fin de saison sans pression pour préparer la suivante :

« Il faut qu’on mette en place les enclenchements pour l’année prochaine, il faut mettre en place un autre système défensif. Donc on a du boulot. »

Les joueurs doivent bien ça à leurs supporters

A Cherbourg plus qu’ailleurs, le maillot se mouille jusqu’au bout. La JSC possède le meilleur public de Proligue et même l’un des meilleurs de France en termes d’affluence (Plus de 25.000 spectateurs l’an dernier, 9e meilleures affluence toutes divisions confondues).

Devant ce public, les joueurs ont le devoir de tout donner pour la victoire assure le pivot Nicolas Bordier :

« On a offert des matchs de qualité. On a pris du plaisir. Ils nous ont poussé jusqu’au bout. On veut le faire pour eux. »

Même si le match contre Saran ce vendredi soir compte pour du beurre, la salle Chantereyne sera pleine. Pour les supporters, c’est aussi l’une des dernières occasions de voir évoluer les joueurs sur le départ. A commencer par l’ailier droit Youenn Cardinal. Le meilleur buteur du club et meilleur joueur de Proligue la saison dernière évoluera l’an prochain à Cesson-Rennes.