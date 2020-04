Trois nouveaux joueurs au Billère Handball pour la saison 2020/2021

Alors que la saison 2019/2020 s'est achevée prématurément à cause de l'épidémie de coronavirus, le Billère Handball a bouclé son effectif pour repartir en ProLigue l'an prochain. Avec un nouveau coach, quatre départs et trois nouvelles têtes.

Le Billère Handball a terminé 7e de ProLigue, avec le sentiment tout de même de ne pas être allé au bout de l'aventure, l'épidémie de coronavirus ayant stoppé la saison à huit journées de la fin du championnat, alors que le BHB jouait une place en playoffs. Qu'importe, l'attention est désormais portée sur la saison prochaine, avec un effectif reconduit aux trois-quarts.

Le BHB mise sur la jeunesse

L'un des principaux changements est à chercher du côté du banc, puisque Daniel Deherme va succéder à Dragan Mihailovic. Coach la saison dernière d'Élite Val d'Oise (N1), Deherme va retrouver la ProLigue qu'il a déjà disputée avec Sannois (aujourd'hui Élite Val d'Oise), Conflans Sainte-Honorine et Nanterre. Le BHB confirme les départs du pivot monténégrin Admir Pelidija et du jeune ailier français Bryan Doisel, mais aussi, suite à la crise du covid-19, des biélorusses Artsem Padasinau et Andrei Yashchanka, le gardien et l'arrière gauche, libérés de leur dernière année de contrat.

Côté arrivées, le club mise sur la jeunesse de deux arrières gauche : l'Italien Simone Mengon (20 ans, international Espoirs), qui évoluait au sein de l'Académie du Montpellier Handball, et Milian Formeau (20 ans), formé lui à Nîmes. Et puis au poste de gardien, Billère engage un Arudyen : Adrian Lombès-Birkenheuer (25 ans), formé à Saint-Raphaël, puis ensuite en Allemagne, en Espagne et au Danemark la saison dernière à l'Ajax København (D2). Avant le début du confinement, il était de retour en Béarn où il s'entraînait avec l'équipe de Nationale 2.

L'effectif 2020/2021

Jérémy Vergely - 37 ans, 1m98 / 110 kg, pivot ;

Nathan Théodolin - 23 ans, 1m96 / 92 kg, pivot issu du centre de formation (1er contrat pro) ;

Valentin Doudeau - 28 ans, 1m78 / 84 kg, demi-centre ;

Corentin Boé - 28 ans, 1m82 / 85 kg, demi-centre ;

Eduardo Reig-Guillen - 32 ans, Espagnol, 1m82 / 64 kg, ailier gauche ;

Antoine Gros - 25 ans, 1m94 / 96 kg, arrière gauche ;

Milian Formeau - 20 ans, 1m91 / 85 kg, arrière gauche, jouait à l'USAM ;

Simone Mengon - 20 ans, 1m90 / 85 kg, arrière gauche, jouait au MHB ;

Lucas Lefebvre - 27 ans, 1m84 / 87 kg, ailier droit ;

Peter Robert - 22 ans, 1m83 / 70 kg, ailier droit issu du centre de formation ;

Mathis Beauchef - 19 ans, 1m83 / 75 kg, ailier droit promu du centre de formation ;

David Jimenez - 31 ans, Espagnol, 1m88 / 94 kg, arrière droit ;

Louis Tournellec - 19 ans, 1m87 / 73 kg, arrière droit issu du centre de formation ;

Joris Labro - 23 ans, 1m96, gardien ;

Adrian Lombès-Birkenheuer - 25 ans, 1m96, gardien, jouait à l'Ajax København (D2 Danoise).

Ils s'en vont