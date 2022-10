"Trop contentes de revenir en Euroligue" : les Tango de Bourges retrouvent l'élite du basket européen

Elles retrouvent le haut du panier ! Les basketteuses de Bourges font leur grand retour en Euroligue ce mercredi 26 octobre, après une année d'absence, puisqu'elles ne s'étaient pas qualifiées l'an dernier (pour la première fois en 26 ans).

Voici donc les Tango à nouveau prêtes à en découdre pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Compétition qu'elles ont déjà remporté à trois reprises. "C'est la vraie saison qui commence, se réjouit la Berruyère Laetitia Guapo. Trop contente de revenir en Euroligue ! On avait été très déçues de ne pas être qualifiées l'an dernier, mais c'est tomber pour mieux rebondir. On a hâte de jouer".

Championne du monde en basket 3x3 cet été, sacrée meilleure basketteuse française de l'année, la jeune femme espère autant de succès cette saison en Euroligue : "Il y a tout à construire, il va falloir faire des matchs sérieux et continuer de grandir en temps qu'équipe".

Les Tango comptent sur le soutien du public du Prado

Avec un effectif remanié par l'arrivée de quatre nouvelles joueuses, les Berruyères ont fait le plein de confiance la semaine dernière en remportant la "Supercoupe d'Eurocoupe" (face à Sopron, vainqueur de l'Euroligue de la saison dernière) et le "Match des Champions" contre Basket Landes. Mais pour leur coach Olivier Lafargue, il ne faut pas s'enflammer et continuer de travailler. "C'est très bien d'avoir gagné ces deux matchs, estime-t-il. Mais quand on analyse les rencontres, on se rend compte qu'il y a encore tout plein de choses sur lesquelles on n'est pas du tout carré".

"Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avancer, poursuit Olivier Lafargue, qui a reçu le titre de meilleur entraîneur de Ligue féminine l'an dernier et qui vient de prolonger son contrat avec Bourges jusqu'en 2025 . Ce n'est pas parce qu'on gagne des matchs à l'heure actuelle que ça suffira pour gagner des matchs plus tard. Les autres équipes vont progresser, alors il faut qu'on progresse encore plus vite si on veut les concurrencer".

Pour leur premier match des phases de poule en Euroligue, les basketteuses de Bourges reçoivent l'Olympiacos ce mercredi 26 octobre à 20h devant leur public au Prado. Elles démarreront dans la foulée le championnat : leur premier match de Ligue féminine cette saison aura lieu samedi avec un déplacement contre La Roche Vendée.