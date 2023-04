Trophée Coupe de France : les basketteuses de Ifs disputent la finale à Bercy

Bercy, haut-lieu du concerts et des événements sportifs à Paris, accueille ce vendredi les finales du Trophée Coupe de France qui opposent chez les femmes les clubs amateurs jusqu'à la Nationale 1 (Quand la Coupe de France féminine, dont la finale se disputera samedi au même endroit, est réservée aux clubs pros et certaines équipes de Nationale 1).

Des bus affrétés pour supporter les Ifoises

140 supporters, au moins, font le déplacement grâce à des bus affrétés par le club pour porter les Normandes. Un moment fort comme en convient l'entraîneur Morgan Debrosse : "l'excitation, c'est vraiment le mot qui caractérise le sentiment qui domine en ce moment. On sent effectivement beaucoup d'excitation, de bonne humeur. Après chaque joueuse appréhende ce moment un peu à sa façon. On va les accompagner individuellement un petit peu et dédramatiser la situation parce qu'au final, on joue un match de basket comme on en a joué une trentaine cette saison. Ce sera un match de plus mais on sait que l'écrin qu'on nous offre est juste exceptionnel pour ce match là. Il faut donc profiter de l'événement et faire en sorte que les émotions ne prennent pas le pas sur le sportif. Pour ça, on va recentrer les joueuses sur le sportif et Nice, l'équipe qu'on doit battre. De toute façon l'émotion reviendra à la fin quoi qu'il arrive."

L'équipe compte sur sa force collective pour s'imposer face à Nice - Evan Hédouin

"Non, je n'ai pas peur"

Le risque n'est-il pas de se sentir quelque peu intimidé par ce genre d'événements ?" La capitaine, Julie Plouhinec ne veut pas y penser : "Non, je n'ai pas peur, ni que l'équipe soit en gros stress, écrasé par l'événement. Je pense qu'on verra au dernier moment comment on va accepter tout ça parce que c'est nouveau quand même, mine de rien pour nous. Mais on a des filles qui ont déjà vécu ce genre de match, donc ça fait nous fait aussi un petit peu d'expérience. Je pense qu'il faut surtout qu'on reste dans le mood (état d'esprit) dans lequel on est depuis depuis le début de la saison. On vit des choses à fond avec ce groupe soudé, après, advienne que pourra !"

Nice, équipe invaincue depuis octobre

Face à Ifs, Nice, équipe invaincue depuis octobre, reste sur une impressionnante série de quinze victoires. Il en faut plus pour impressionner l'ailière Carla M'Baye qui glisse dans un sourire : "félicitations à elle, mais elles n'ont pas encore rencontré Ifs et on n'y va pas pour faire de la figuration ! De toute façon, on y est. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de ne pas avoir de regrets, de tout donner et de penser à tous les entraînements durs, difficiles qu'on a eu cette année. Il faudra tout ressortir face à Nice !"

Allez chercher la victoire, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Ifoises. Le match est retransmis en direct sur Youtube. Début du match à 18 heures ce vendredi 21 avril à Paris-Bercy.