Trophées du sport : un jeune arbitre de handball récompensé dans le Vaucluse.

Maxime Gandon, 19 ans, est arbitre de handball dans le Vaucluse et dans des compétitions nationales. Ce jeudi, le jeune homme est récompensé par les Trophées du Sport Vauclusien. L'occasion de raconter son expérience d'arbitre pas toujours évidente dans le département.

Dix-huit Vauclusiens sont les lauréats des Trophées du sport du département. La cérémonie se déroule dans la salle des fêtes de la ville de Sorgues. Des sportifs, des sportives mais aussi des arbitres, dirigeants et bénévoles, sont mis à l'honneur chaque année par le Conseil départementale. Jérémie Azou, champion olympique de deux de couple poids léger aux JO de Rio est notamment récompensé. Dans la catégorie des "Juges / arbitres", le département récompense cette année Maxime Gandon, arbitre de handball dans le Vaucluse. Le jeune homme arbitre à haut niveau dans des compétitions nationales.

Maxime a donné son premier coup de sifflet à 14 ans pour des matchs de jeunes dans son club de Bollène à l'époque. Un rôle qui a plu tout de suite à ce grand gaillard. Maxime aujourd'hui a 19 ans. Licencié à Sorgues, il continue d'arbitrer dans le Vaucluse. Et le week-end ce n'est pas toujours facile pour le jeune homme de se faire respecter car le handballeur vauclusien a son caractère. "Il conteste beaucoup (rires). Ça c'est typique du sud de la France, parce que j'ai arbitré à Créteil ou des équipes de la Réunion et avec elles il n'y a pas un mot. Ici ça discute et ça branche un peu" explique Maxime.

En cinq ans d'arbitrage, Maxime s'est fait insulter une seule fois. D'ailleurs le comité départementale de handball n'a pas de chiffres précis des violences qui peuvent avoir lieu au cours d'une saison. Depuis le mois de septembre, dans le Vaucluse, un service civique pour les handballeurs a été mis en place. Chaque week-end avant le début d'une rencontre, un membre de la fédération distribue des flyers dans les gymnases et fais lire aux capitaines des 2 équipes une charte de bon comportement.