Un cas de Covid-19 parmi les joueuses de Metz Handball, trois rencontres annulées

Metz Handball a décidé d’annuler les trois rencontres prévues la semaine prochaine à domicile, mardi et jeudi contre Brest et samedi contre Besançon, après qu'un cas de Covid-19 a été confirmé au sein de l'effectif : "Après s’être réuni ce samedi soir, l’état-major du club a souhaité ne prendre aucun risque et a décidé ne pas jouer l’ensemble de ces rencontres", indique le club dans un communiqué.

L'effectif de nouveau testé en fin de semaine prochaine

Un nouveau test sera réalisé en fin de semaine prochaine, "pour déterminer les futures conditions de reprise de l’effectif". En attendant, les séances d'entraînement sont suspendues. "Des petits groupes de travail pour les joueuses non positives seront constitués tout au long de la semaine, avec des horaires différents pour chaque groupe dans le respect des règles sanitaires", indique le club.

Reprise du championnat le 9 septembre

Depuis la reprise des entraînements, les joueuses du club ont été testées à plusieurs reprises. Le club remboursera l’ensemble des personnes ayant déjà acheté un ou plusieurs billets pour ces matchs amicaux de préparation. Le dernier match des joueuses de Metz Handball était ce vendredi 14 août, contre Dortmund, match interrompu après une fuite d'eau. La reprise du championnat de ligue féminine de hand est programmée le 9 septembre.