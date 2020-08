Un cas positif à la COVID 19 dans le club de basket d'Aix-Maurienne

Un cas positif au Covid 19 a été mis au jour dans le club de basket professionnel d'Aix-Maurienne qui évolue en Pro B. Testée jeudi, la personne a connu samedi le résultat positif de son test. Depuis, toute l'équipe et tout le staff ont été testés. Il n'y a aucun autre cas.

Le président Jean-Claude Thiefine n'est pas plus surpris que cela. "Evreux ou encore Lille traversent la même mésaventure. Cela peut toucher n'importe qui. L'important est d'avoir réagi très vite, conformément aux directives de la ligue de basket."

On ne saura pas qui est le cas positif. Secret médical. On ignore s'il s'agit d'un membre du staff ou d'un joueur D'après le président, ce ne serait "pas si grave. Cela évolue dans le bon sens."

Entraînement à huis clos

Un premier entrainement à huis clos total a pu avoir lieu ce lundi. Seuls les joueurs et le staff, tous masqués, ont accès au gymnase. Gel de rigueur. Prise de température obligatoire. Une trappe a été ouverte pour que les participants repartent sans se croiser. L'entraînement se déroule sans masque.

"Le dispositif sanitaire est très lourd, mais indispensable." - Jean-Claude Thiefine président de l'AMB

Tout le club sera re-testé en fin de semaine, puis une fois par semaine toute la saison, avant les matchs !

Comme dit le président du club de basket phare des pays de Savoie, "c'est très lourd mais indispensable. On avait prévenu tout le monde. Et les joueurs le comprennent car s'ils contractent la forme grave du Coronavirus, leur saison sera fichue. On n'a pas le choix."

Cela n'empêchera pas le tournoi amical de la fin du mois de se dérouler - les 28 et 29 août - avec entre autres Roanne et Fribourg le champion de Suisse. Les spectateurs devront garder le masque tout le temps : avant, pendant et après le match pour ressortir de la salle.