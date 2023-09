Un CSP aux deux visages s'impose largement chez les Mets 92 et enchaîne un deuxième succès

Le CSP se déplaçait en région parisienne avec l'objectif d'enchaîner après la victoire de samedi dernier à Strasbourg ... c'est chose faite ! Mais même si le score est très large, 90 à 67, cette rencontre n'a pas été une promenade de santé pour les Limougeauds. En effet, la première mi-temps a été poussive côté CSP avec un jeu brouillon et un manque d'agressivité en défense. A la pause, les basketteurs limougeauds étaient même menés.

Mais au retour des vestiaires, l'équipe s'est transformée et à a retrouvé le visage combatif et séduisant affiché le week-end dernier en Alsace. Le CSP s'est mis en mode rouleau compresseur et les Mets 92 n'ont pas pu suivre le rythme et ont été complètements dépassés par les événements.

"Quand on joue dur, on peut battre n'importe qui"

"On a vraiment mal abordé le match, on était trop soft", reconnait le meneur Lucas Beaufort. "En attaque, on ne faisait pas assez vivre la balle, on essayait trop de jouer les un contre un et quand ils 'switchaient' on ne trouvait pas forcément les solutions." Le meneur ajoute que "la deuxième mi-temps a été totalement le contraire, quand on a commencé à faire bouger la balle, jouer deux-trois écrans de suite, on a trouvé beaucoup plus de tirs ouverts et c'est rentré. Donc oui il y avait un meilleur 'flow' en deuxième mi-temps qu'en première."

Et si l'équipe s'est soudain réveillée, l'entraineur Ilias Kantzouris n'y est probablement pas pour rien. Les murs ont tremblé à la mi-temps. "J'ai dit aux joueurs et je le pense vraiment que lorsque nous jouons trop gentiment, nous sommes une des pires équipes du championnat mais quand nous jouons dur on peut battre n'importe qui. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs et pour avoir une bonne saison, il nous faut une bonne mentalité et une stabilité. Si on n'a pas l'un des deux, ce sera très difficile pour nous".

Prochain match samedi à Beaublanc face au Paris Basket

Le serbe Nemanja Nenadic termine meilleur marqueur du match côté limougeauds avec 17 points. A noter également les 14 points de Kameron McGusty et Simi Shittu. Le pivot Alexandre Chassang a lui pris 11 rebonds. Les Limougeauds, qui ont pu compter sur le soutien de nombreux supporters, habitant en région parisienne et qui étaient au rendez-vous pour ce match et ont mis l'ambiance au Palais des sports Marcel Cerdan. Place désormais à la préparation du match de samedi soir à Beaublanc, qui s'annonce difficile. Ce sera face au Paris Basket, invaincu après trois matchs.