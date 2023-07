Un début de saison qui s'annonce relevé pour l'Orléans Loiret Basket en Pro B

On connaît le calendrier de l'Orléans Loiret Basket pour la saison prochaine en deuxième division. La Ligue Nationale de Basket-Ball a dévoilé ce lundi 17 juillet 2023 le calendrier de la saison 2023-2024 de Pro B. Dix-huit équipes et pour chacune, 34 matchs de championnat à jouer avec un début de saison très relevé pour les orléanais.

Ca va commencer très fort en octobre avec deux déplacements. Le premier dans le Nord le 13 octobre pour affronter Lille. L'OLB avait éliminé le club nordiste en play-off la saison dernière . Le 27 octobre 2023 ce sera un autre adversaire aussi rencontré en play-off : Chalons-Reims qui avait douché les espoirs orléanais .

Rencontres abordables et dans le secteur pour les fêtes

Pour le premier match à domicile dans l'enceinte de Co'Met rendez-vous le 20 octobre avec une belle affiche face à Pau Orthez, club historique, 9 fois champion de France qui vient d'être relégué en deuxième division.

Parmi les autres dates importantes on constate sur le papier, deux affiches plus abordables lors de la période des fêtes de fin d'année. Un déplacement à Angers et la réception d'Evreux le 27 décembre. Les joueurs de Germain Castano joueront leur dernier match de saison régulière devant leur public contre Aix-Maurienne le 10 mai 2024. Avant peut-être d'enchainer sur les play-offs, objectif affiché par l'Orléans Loiret Basket.

Le calendrier complet - Ligue Nationale de Basket

Le calendrier complet phase retour - Ligue Nationale de Basket

Une dernière saison à 18

C'est la dernière saison à 18 clubs, la saison suivante se fera à 16. Ce qui veut dire qu’il y aura trois descentes de Pro B en 2024, contre une seule montée en Betclic Elite. Une seule chance pour l'OLB donc cette année de retrouver l'élite. Pour ce qui est de la Leaders Cup, Orléans se retrouve dans la poule avec Nantes et Angers.