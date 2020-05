JDA : Jérémy Leloup s'en va, Abdoulaye Loum prolonge

Du mouvement dans l'effectif de la JDA, lundi 25 mai 2020. Le club dijonnais annonce la prolongation d'Abdoulaye Loum et le départ de Jérémy Leloup pour l'Elan Béarnais.

Le championnat de basket de Jeep Elite ne reprendra pas avant septembre, ce qui n'empêche pas les clubs français de commencer à préparer la saison prochaine. Lundi 25 mai, ça bouge à la JDA. Le club dijonnais enregistre la prolongation d'Abdoulaye Loum et le départ de Jérémy Leloup, qui prend la direction d'un autre club d'Elite : l'Elan Béarnais.

Abdoulaye Loum prolonge

Abdoulaye Loum, intérieur passé par Boulogne-sur-Mer et l'Elan Chalon, est arrivé à Dijon en 2017. Il rempile donc avec le JDA, sans que l'on ne connaisse pour l'instant la durée du nouveau contrat. "C’est avec un grand plaisir qu’Abdou continue l’aventure avec nous, a indiqué l'entraîneur dijonnais Laurent Legname sur le site du club. Il a progressé d’année en année et a été un des éléments de notre saison exceptionnelle l’année dernière. Complémentaire de Hans sur le poste 4 et capable de dépanner sur le poste 5, j’espère qu’il continuera sa progression la saison prochaine".

"Je suis très content de rester à Dijon ! Depuis toutes ces années je m’y sens bien et je suis épanoui grâce à la JDA (...) Je suis aussi très heureux et impatient de retrouver le Palais avec mes coéquipiers." – Abdoulaye Loum

Jérémy Leloup prend la direction du Béarn

Le club dijonnais a annoncé dans la foulée le départ de Jérémy Leloup. Il s'envole pour Pau-Lacq-Orthez et le club de l'Elan Béarnais - 11e du classement (provisoire, forcément). L'ailier de 33 ans était revenu à Dijon en 2018, après un premier passage au club entre 2010 et 2013.