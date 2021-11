Un derby à gagner et un ticket pour le dernier carré de la coupe de la ligue à décrocher pour l'Usam Nîmes

Un derby à gagner et une place dans le "final four", le carré final de la coupe de la ligue : c'est le double défi que veulent relever les handballeurs de l'Usam Nîmes. Les Usamistes affrontent Montpellier en 1/4 de finale de la coupe de la ligue ce mercredi soir au Parnasse. Les Nîmois n'abordent pas cette rencontre dans les meilleures conditions avec une kyrielle de blessés et des résultats décevants ces derniers temps. Les Usamistes n'ont plus gagné en Liqui Moly Starligue, le championnat de France, depuis quatre matchs et ils restent également sur une défaite en coupe d'Europe au Parnasse face aux Grecs de l'AEK Athènes. Usam Nîmes-Montpellier HB, coup d'envoi à 20h ce mercredi soir au Parnasse