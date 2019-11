Un derby de basket aux Arènes de Metz entre les Canonniers et Joeuf

Metz, France

Une fois n'est pas coutume, ce samedi soir c'est derby de basket, aux Arènes de Metz, entre les Canonniers de l'Union Metz-Sainte Marie, et le club de Joeuf. Les deux équipes évoluent en nationale 2 masculine, la quatrième division. Et le duel, pour le compte de la huitième journée de championnat, va se dérouler dans la salle messine pour la première fois.

Un "show à l'américaine"

L'occasion de donner de la visibilité à ce sport qui a connu son heure de gloire il y a quelques années... à Joeuf justement, mais qui peine un peu à exister, notamment à Metz, aux côtés du foot et du handball. "Il y a de la place pour tout le monde", s'exclame Lionel Gocel, vice-président des Canonniers. Comment attirer les foules, les curieux, les enfants ? Le match de samedi sera agrémenté de multiples animations, façon "show à l'américaine" : "il faut aller dans ce sens-là. Animer, prendre du plaisir, avoir le sourire..."

"On joue en grenat, on a quand même une identité messine très importante" - Lionel Gocel

"On a l'Alsace très férue de basket, on a Nancy en ProB, mais nous, on n'est pas loin, on a cinq professionnels, un Américain, un Espagnol, on joue en grenat, on a quand même une identité messine très importante, donc il faut venir nous encourager, martèle Lionel Gocel. Surtout contre un club du 54", conclue-t-il en souriant.

180 postes à pourvoir

Pour agrémenter ce derby, un job dating est organisé par le club de 10h à 17h, avec quelque 180 postes à pourvoir, et 18 employeurs présents, dans tous les domaines, "de l'entretien à la plomberie en passant par le transport", termine celui qui est aussi chef d'entreprise. Le match, lui, est à 20h, l'entrée est à 6 euros mais c'est gratuit pour les seniors et leurs petits enfants.