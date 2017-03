Un derby pour le maintien entre Cherbourg et les Vikings du Caen Handball

A 7 journées de la fin de la Proligue, Cherbourg reçoit les Vikings du Caen Handball ce vendredi à 20h30. Les deux équipes possèdent le même nombre de points et le vainqueur fera un très grand pas vers le maintien.

Les deux formations ne se lâchent pas d'une semelle dans ce championnat de Proligue. Cherbourg et le Caen Handball possèdent le même nombre de points (14) et donc la même marge sur le premier relégable, Valence (6 pts d'avance). Seule la différence de buts permet aux Manchois de devancer les Calvadosiens pour la 10e place.

"Quand ils étaient venus avec 300 supporters, on n'entendait rien sur le terrain. J'ai du mal à imaginer avec 2500 personnes chez eux."

Et à l'aller, le promu caennais et l'expérimenté voisin cherbourgeois n'avaient pas réussi à se départager (23-23). Le retour s'annonce tout aussi serré. "C'est difficile de pronostiquer un résultat**,** concède l'arrière des Vikings du Caen Handball, Léo Renaud David, même si Cherbourg a l'avantage d'être chez lui avec un gros public. Quand ils étaient venus avec 300 supporters, on n'entendait rien sur le terrain. J'ai du mal à imaginer avec 2500 personnes chez eux. Ca va être un beau match. C'est le type de match que j'aime. Je pense que si on gagne ce match-là, on sera à 90% sûr d'être maintenu."