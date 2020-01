Un duel au sommet entre le Bourges Basket et Lyon ASVEL

Bourges, France

C'est le choc que tous les passionnés de basket attendent : le Tango Bourges Basket affronte Lyon ASVEL ce dimanche à 18h, pour la 12e journée du championnat de France. Un duel au sommet entre les Berruyères, deuxièmes, et les Lyonnaises, actuellement en tête du classement. Une confrontation entre les Lyonnaises, championnes de France en titre, et le Bourges Basket, lauréat de la Coupe de France la saison dernière.

Bourges et Lyon, deux clubs rivaux en France

Et puis, c'est un affrontement entre deux clubs qui vont sans doute être des rivaux dans les prochaines années. Le Tango Bourges Basket est le club historique du basket français, avec un palmarès exceptionnel. Mais Lyon ASVEL a les dents longues. "Ce sont deux grosses équipes du championnat de France. Bourges truste le haut du panier depuis 25 ans. Et Lyon essaie depuis deux ou trois ans de concurrencer Bourges. Il faut espérer que les deux effectifs soient le plus au complet possible pour que ce soit le choc attendu", confirme Olivier Lafargue.

Pour autant, l'entraîneur berruyer refuse d'aborder ce match d'une façon différente. "Bien sûr qu'on sait qu'il y a une rivalité qui souhaite s'installer, ça ne me pose pas de problème. On sait que des matchs contre Lyon font un peu plus saliver les gens autour. C'est une belle équipe qui joue bien mais ça reste un match de basket. Il faut rester dans la droite ligne de ce qu'on essaie de faire, à savoir retrouver une intensité défensive vraiment haute et d'être intelligent en attaque", prévient Olivier Lafargue, au micro de France Bleu Berry.

Au match aller, ce sont les Lyonnaises qui s'étaient imposées à domicile 68-64. Depuis, les Berruyères ont bien redressé la tête. L'un des enjeux de la rencontre, ce sera la fraîcheur physique des joueuses de Bourges, qui en seront à leur cinquième match en seulement deux semaines. "La première chose, c'était de récupérer après le gros match contre Riga, mercredi en Euroligue. On a plusieurs joueuses qui sont restées plus de 30 minutes sur le parquet. Il faut les faire récupérer pour qu'elles soient en forme contre Lyon", conclut Olivier Lafargue.