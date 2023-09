Un gros défi attend à Beaublanc le CSP face au Paris Basket, toujours invaincu en Betclic Elite

Les Limougeauds Appleby, Beaufort et Lang samedi dernier sur le parquet de Strasbourg.

C'est l'une des équipes les plus impressionnantes depuis le début de la saison en Betclic Elite. Le Paris Basket va défier le CSP ce samedi soir à Beaublanc, pour la 4ème journée de championnat. Les parisiens sont invaincus après trois matchs et restent sur le plus large succès de l'histoire du club, 112 à 71 mercredi contre Le Mans.

Il faut dire que l'effectif, bien qu'il soit largement nouveau, a déjà des automatismes puisque parmi les nombreuses recrues arrivées durant l'intersaison, six viennent du club allemand de Bonn, vainqueur de la Basketball Champions League (BCL) la saison dernière. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau coach, le Finlandais Tuomas Iisola, ainsi que deux adjoints et un préparateur physique arrivent eux aussi tout droit de Bonn.

Un CSP sur une bonne dynamique après deux succès

Une équipe qui se connaît donc en partie et peut s'appuyer sur des joueurs talentueux comme le meneur américano-macédonien T.J Shorts, MVP de la BCL la saison dernière, intenable depuis la reprise avec 21 points en moyenne par match. A noter également la présence du meneur Nadir Hifi, jeune pépite du championnat de France et qui évoluait la saison dernière au Portel.

De leur côté, les basketteurs limougeauds sont aussi sur une bonne dynamique puisqu'ils viennent d'enchaîner deux victoires à l'extérieur, contre Strasbourg samedi dernier et mercredi, face aux Mets 92. Toutefois, sur le parquet de Boulogne-Levallois, le CSP a montré deux visages bien différents : spectateur du match durant la première période puis conquérant et séduisant au retour des vestiaires. Face à un tel adversaire, il faudra être à 100% dès les premières secondes pour espérer rivaliser et répondre au gros défi physique proposé par les Parisiens, qui s'appuient également sur une très bonne adresse aux tirs (50% de réussite à trois points par exemple contre Le Mans mercredi).

Le CSP qui veut également offrir aux supporters un premier succès cette saison à domicile, deux semaines après la défaite face à Monaco lors de la reprise du championnat . Ce match CSP-Paris Basket, sera à suivre en direct sur France Bleu Limousin.