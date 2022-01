Un joker japonais pour l'USAM Nîmes Gard

Enfin un joker pour l'USAM Nîmes Gard ! Le club de handball gardois a trouvé du renfort. C'est Kosuke Yasuhira qui rejoint cet hiver l’effectif de Franck Maurice, jusqu’en juin 2021. Kosuke est un jeune espoir japonais de 21 ans qui occupe le poste de demi-centre. David Tebib, président de l’USAM Nîmes Gard : « Kosuke est un jeune joueur talentueux avec des qualités de vitesse qui, j'en suis certain, aideront l'équipe dans cette seconde partie de saison. C'est évidemment un pari quant à sa jeunesse et son manque d'expérience, mais je suis persuadé que sa détermination compensera tout cela. Je l'ai découvert aux Championnats du Monde U19 en même temps qu'Ahmed Hesham. Il a d'ailleurs terminé dans les meilleurs joueurs du tournoi dont trois fois « player of the match » comme Ahmed. » (communiqué club)

C'est le deuxième joueur japonais à porter les couleurs de Nîmes, après ... l'arrière gauche Yuya Taba (2002-06).