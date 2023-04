Un match bonus à bien négocier pour le Sluc face à Dijon

Pour regarder l'après-match Sluc-Dijon suivez ce lien 👉 https://youtube.com/live/pIZHT6tpNAU?feature=share

ⓘ Publicité

Le Sluc, remet à jour ce mardi soir (20h) son calendrier avec la réception du cinquième de Betclic Elite, la JDA Dijon. Une rencontre que le Sluc devra bien négocier pour se donner un peu plus d'air au classement et accentuer ainsi son avance avec les deux derniers. Même si le Sluc reste sur une défaite à Paris (99-91), son bilan à Gentilly lui offre des motifs d'espoir.

À réécouter Une nouvelle défaite frustrante pour le Sluc à Paris (99-91)

Loin d'être favori face à des Dijonnais impliqués dans la course en playoffs, le Sluc sait que la victoire passera par une défense rigoureuse et intransigeante. L'appui du public devrait être un atout supplémentaire pour Mérédis Houmounou et ses coéquipiers, qui évolueront pour la 13ème fois de la saison dans une salle comble.

Pour regarder l'après-match Sluc-Dijon suivez ce lien 👉 https://youtube.com/live/pIZHT6tpNAU?feature=share