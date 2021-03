Du stress mais une belle victoire pour les handballeurs chambériens à Limoges

Il faut avoir le coeur bien accroché pour être supporter du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Habitué des matchs aux scénarios inattendus et remplis de rebondissements, la rencontre de ce samedi soir à Limoges, en Starligue, n'a pas dérogé à la règle.

Nouvelle victoire à l'arraché

Après un début de match équilibré, les Jaunes et Noirs font la différence en milieu de première période. A la pause, ils mènent 17 à 14. Mais comme ils en ont la fâcheuse habitude, les Savoyards se font ensuite rattraper au score. Cependant, ils ne sombrent pas et arrivent à recreuser l'écart. En face, le promu Limoges, l'une des révélations de la saison, rend les coups et recolle une nouvelle fois au score. 28-28 à dix minutes de la fin.

Chambéry aime les matchs à l'extérieur

Chambéry remet finalement un coup de collier, l'emporte 34 à 33 et confirme que le club est très performant à l'extérieur cette saison avec une sixième victoires en huit déplacements. Elle est également la première équipe cette saison à battre les Limougeauds dans leur salle.

Les hommes d'Erick Mathé viennent d'enchaîner trois matchs à l'extérieur et affichent un bilan positif de deux victoires et un nul, mercredi à Dunkerque.

Grâce à ce succès, la Team Chambé est désormais 6ème au classement, à sept points du podium, mais avec encore deux matchs en retard. Pas le temps de souffler, elle reçoit mardi soir au Phare le rouleau compresseur parisien, invaincu cette saison en 17 rencontres.