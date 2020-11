Basket - JeepELITE : un mois de novembre presque sans match pour le Limoges CSP

C'est un mois de novembre très allégé qui attend le Limoges CSP. Face au danger économique que représentent les matches à huis clos pour les clubs, la Ligue Nationale de Basket a décidé ce mardi de reporter la très grande majorité des rencontres de novembre. Mais pour honorer les contrats avec les diffuseurs télé et se garantir une certaine visibilité, deux matches par journée de championnat auront bien lieu. Sur la base du volontariat. Seuls les clubs qui acceptent de jouer à domicile ou en déplacement seront concernés. Un nouveau calendrier pour les prochaines semaines va bientôt être communiqué.

Maximum deux matches en novembre pour le Limoges CSP ?

De son côté, le Limoges CSP refuse toujours de jouer à huis-clos à Beaublanc. Les rencontres face à l'Elan Chalon et Orléans seront donc repoussées. En revanche, le club veut bien jouer en déplacement. Dans ce contexte, les Limougeauds pourraient disputer une rencontre. Le match sur le parquet de l'ASVEL prévu le dernier week-end de novembre, Lyon-Villeurbanne faisant partie des clubs prêts à recevoir sans public. Avant cela, les joueurs de Mehdy Mary ne devraient jouer qu'un seul match en coupe d'Europe sur le parquet de l'Hapoel Jérusalem, le club israélien et les organisateurs de la Basketball Champions League ayant accepté que ce match aller se dispute en Israël et non en Limousin.