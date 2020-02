"Un moment fantastique" : les supporters français de basket ont apprécié le TQO à Bourges

Le tournoi de qualification olympique s'est achevé ce dimanche, sur la large victoire de l'équipe de France 89-51 contre Porto-Rico. Une fois de plus, l'ambiance a été extraordinaire au palais des sports du Prado, à Bourges.

Bourges, France

Les supporters français ont quitté le Prado de Bourges avec des étoiles pleins les yeux ce dimanche. L'équipe de France féminine de basket s'est brillamment qualifiée pour les Jeux olympiques en remportant ses trois matchs disputés lors de ce tournoi de qualification olympique. Le tout dans une salle surchauffée : plus de 4 700 personnes ont assisté à la promenade de santé des Françaises contre Porto-Rico (89-51).

Le Prado de Bourges, une salle mythique du basket français

"Bourges, c'est la cathédrale du basket français. C'était super d'être dans cette enceinte", se réjouit Quentin Larnodie, vice-président du Kop France Basket, une association de supporters. Il a d'ailleurs la voix un peu éraillée après quatre jours de soutien derrière les Bleues. "On a senti une ferveur du public qui a poussé pendant les 40 minutes de chaque jour. Il a fallu donner de la voix. Pour nous, club de supporters, c'est agréable de se déplacer dans une salle pareille où il y aussi des animations autour. Donc c'est un très beau tournoi de qualification olympique", résume-t-il.

"Exceptionnel du début à la fin ! C'est cette magie du Prado. On a pris un plaisir énorme et intense. Pour nous, supporters venus de toute la France, c'est quelque chose d'exceptionnel", surenchérit Jérémie Cozzi, président du Kop France Basket.

Pour les habitués du Prado de Bourges, ces quatre jours de TQO ont aussi été un vrai régal. L'organisation a été parfaite, le public très chaleureux. "On a vécu une soirée extraordinaire. En plus, c'est à Bourges, dans le Berry, ça valorise notre région. Nous sommes très fiers de ça !", explique Gislaine, supportrice des Tangos et de l'équipe de France.