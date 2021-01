"Un mondial de hand bizarre" pour les Montpelliérains Valentin Porte et Diego Simonet

Le championnat du monde de handball a débuté mercredi au Caire et doit se tenir jusqu'au 31 janvier. "Doit" car la période est tellement incertaine en raison de la crise du coronavirus qu'on ne sait pas ce qui peut se passer.

"Je me suis même demandé jusqu'à ces derniers jours s'il aurait lieu, en tout cas ça va être bizarre. Sans public dans la salle, on va être dans une bulle, hôtel, salle, entrainement, hôtel, match, hôtel... Ouais ça va être bizarre." L'international des Bleus et capitaine du MHB Valentin Porte

Le capitaine du MHB Valentin Porte est plein d'incertitudes pour ce mondial : "Très peu de matchs, de rassemblements, d'entrainements tous ensemble... Mais toutes les équipes sont logées à la même enseigne, alors c'est celle qui gérera le mieux cette situation inédite qui sortira son épingle du jeu de la compétition."

Quelles ambitions pour les bleus ?

Avant de partir en Egypte, l'équipe de France, pour ses deux premiers matchs officiels depuis un an, a été malmenée par les Serbes (une défaite et un nul) en match de qualification pour l'Euro 2022." Encore une fois, depuis l'Euro raté, l'équipe a beaucoup changé, on a un nouveau staff avec Bertrand Gille et Eric Mathé. On a très peu joué ensemble, on est en reconstruction, plaide Valentin Porte.

Premier test match dès ce jeudi soir face à la Norvège à 20h30. Les Bleus jouent samedi contre l'Autriche à 18h et lundi à 18h contre la Suisse, qui remplace au pied levé l'équipe des États-Unis décimée par le Covid-19.

Autant d'incertitudes mais moins de pression pour Diego Simonet

Autre joueur international du Montpellier Handball, le demi-centre Diego Simonet dispute également le mondial avec l'Argentine et ses deux frères ."Au moins on va pouvoir passer du temps ensemble", ironise-t-il.

"Un mondial étrange sans public, sans possibilité de sortir se balader, sans pouvoir visiter les pyramides." Diego Simonet

Cela fait un an que l'équipe d'Argentine ne s'était pas retrouvée : "En Argentine, il n'y a pas eu de championnat de toute l'année 2020, explique le meneur de jeu montpelliérain. De toute façon, on n'a pas d'ambition pour ce mondial, c'est pour nous une préparation pour les JO où là on peut peut-être espérer une médaille."

Au total, 10 joueurs du Montpellier Handball disputent le mondial :