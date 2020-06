Un nouveau meneur au Mans Sarthe Basket

C'est lui qui va succéder à Brandon Taylor : Kaza Kajami-Keane, meneur de jeu canadien, signe au Mans Sarthe Basket pour la prochaine saison de Jeep Elite. Le club l'annonce ce lundi 8 juin dans un communiqué. "Hors Matthieu Gauzin prêté à CCRB, Kaza est avec Valentin Bigote, Kenny Baptiste, Vitto Brown, Antoine Eïto, Williams Narace et Terry Tarpey le septième joueur à être sous contrat professionnel avec le MSB pour la saison prochaine".

Le joueur de 26 ans arrive du club allemand du Mitteldeutscher, après un passage aux Pays-Bas (Champion des Pays-Bas en 2019 et MVP des playoffs en 2019) et en G-League au Canada. "Un meneur de tempérament, physique et altruiste, fonceur et compétiteur, dont le profil sied à la philosophie d’Elric Delord", selon le communiqué du MSB.