Limoges, France

Après l'arrivée d'Isaiah Miles annoncée la semaine dernière, un autre américain va poser ses valises à Limoges et rejoindre les rangs du CSP pour la prochaine saison de Jeep Elite. Le club de basket de Limoges annonce le recrutement du meneur London Perrantes, 23 ans, originaire de Californie. Cette jeune recrue n'a jamais joué en Europe mais présente apparemment toutes les qualités recherchées par le staff du CSP qui l'a repéré lors de la Summer League à Las Vegas. Il est présenté comme un meneur passeur. Un "playmaker capable de rendre meilleurs ses coéquipiers, mais aussi de prendre les choses en main offensivement" souligne le coach Kyle Milling.

London Perrantes a évolué dans l'équipe universitaire des Cavaliers de Virginie entre 2013 et 2017. La saison dernière il jouait avec les Cavaliers de Cleveland et a disputé 14 matchs aux côtés de Lebron James et ses coéquipiers. A Limoges, ce californien devrait former un duo complémentaire avec le meneur Jonathan Rousselle.