Poitiers, France

Le PB86 annonce la signature d’un nouvel intérieur, Norville CAREY. Passé par le championnat des Pays-Bas, la saison dernière, il a tourné avec son club des New-Heroes de Den Bosch en première division à 12 pts, 5 rbds et 14 d’évaluation en 20 minutes/match. Auparavant il avait été formé à l’Université de Southern Missippi aux Etats-Unis. Agé de 25 ans, et mesurant 2,01m, il rejoint la pro B via le PB86 pour sa deuxième expérience professionnelle en Europe. Il rejoindra le groupe dès le début de semaine prochaine pour suivre la préparation de l’équipe.