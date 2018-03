Un nul à l'extérieur, c'est toujours un bon résultat. Mais ce vendredi soir à Vernon, ce score de parité a un goût de défaite pour les hommes de Chérif Hamani qui auront mené quasiment de bout en bout avant d'être repris dans les dernières secondes.

Après un début de match équilibré lors duquel les 2 équipes se rendent coup pour coup et où Cherbourg fait parler le bras de son arrière Axel Rosier et l'expérience de son demi-centre Romain Guillard, les Mauves parviennent à prendre l'avantage et comptent à la mi-temps 3 buts d'avance (18-15) malgré le bon rendement de l'ex cherbourgeois Steve Massard désormais dans les rangs de Vernon. Dans cette première mi-temps, les attaques ont pris le pas sur la défense.

Les gardiens arbitres de la seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, Vernon ne tarde pas à refaire son retard et Chérif Hamani, l'entraineur des Mauves est obligé de poser un temps mort pour remobiliser ses troupes. Youenn Cardinal (6 buts sur l'ensemble du match) parvient à redonner l'avantage aux Cherbourgeois alors que la partie change de physionomie.

Durant 10 minutes, on assiste à un festival d'arrêts de Jordy Jacoby, impérial dans le jeu comme lors des jets de 7 mètres. Le problème, c'est qu'en face, Nicolas Gauthier, le gardien de Vernon, a du répondant. L'attaque cherbourgeoise peine à trouver la faille et le jeu s'équilibre. Mais Bastien Khermouche, et Dylan Grandjean parviennent à désorganiser la défense des locaux et c'est finalement avec 3 buts d'avance que les Cherbourgeois abordent les 3 dernières minutes.

Une fin de rencontre mal maîtrisée

Malheureusement, les mauves sont retombés en fin de rencontre dans les travers qui leur ont joué de mauvais tours en début de championnat (défaite contre Billère). Emoussés physiquement, les joueurs cherbourgeois, à l'image d'Axel Rosier, échouent dans leurs tentatives et à 30 secondes de la fin du match, le capitaine Williams Manebard rate l'occasion de tuer le match en offrant 2 buts d'avance à Cherbourg. Le ballon est désormais dans les mains des joueurs de Vernon. A 10 secondes de la fin de la rencontre, ils trouvent la faille et trompent une dernière fois Jordy Jacoby, l'homme de la seconde mi-temps. Score final : 29-29.

Ce match nul permet à la JS Cherbourg handball de gagner une place au classement du championnat. Les Mauves sont désormais 10e avant la réception de Nancy vendredi prochain.

Buts Cherbourg : Rosier 4, Maguy 1, Réchal 1, Rédei 4, Cardinal 6, Manebard 4, Guillard 6, Khermouche 3 / Arrêts Cherbourg : Vial-Tercariol 3, Jacoby 11