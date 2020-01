Un nul au parfum de victoire pour l'ESBF contre l'armada brestoise

L'ESBF, un vrai collectif uni et huilé qui perd plus en championnat (D1/LFH) depuis 7 matchs !

Besançon, France

Et les 2.500 supporters du Palais des Sports de Besançon – encore – présents, ce samedi soir, ont alors rugi de plaisir et de soulagement, alors qu'il ne restait plus 5'' à jouer au tableau d'affichage !

Comme les troupes de l'ESBF sur terrain – staff et joueuses – et Marine Dupuis en tête lorsque la capitaine bisontine a marqué son ultime penalty (7/7, ce samedi) synonyme d'égalisation et finalement de match nul arraché (26-26) contre l'armada brestoise, l'actuelle leader de la D1 de handball féminin (LFH).

Mérité plutôt que miraculeux

Un nul miraculeux, croyez vous ? Plutôt mérité, en fait. Les joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot ont mené au score durant les deux tiers de la partie : les 27 premières minutes (11-12, mi-temps) puis au cœur de la seconde période (18-17, 42' / 21-18, 47'), avant que Brest ne prenne les devants (21-22, 51').

Mais provisoirement, seulement, après avoir penser – peut-être (?) – que la victoire était acquise en étant à +3 à deux minutes de la fin (23-26, 58'). Parce que les Franc-Comtoises n'ont rien lâché, mentalement surtout. Alizée Frécon et Pauline Robert – les 2 joueuses du cru qui viennent de prolonger leur contrat avec l'ESBF jusqu'en 2022 – ont marqué (25-26, 59'), ce qui a ensuite permis d'arriver au décisif et salvateur penalty de ''captain Dupuis'' !

11 buts pour la Brestoise Ana Gros mais 15 arrêts pour la Bisontine Sakura Hauge

Enorme match également – une fois de plus – dans les buts de l'ESBF pour sa gardienne Sakura Hauge (15 arrêts), alors que les Bretonnes avaient encore pu compter sur leur artilleuse en chef : Ana Gros (11 buts).

Le classement de la D1 féminine de handball (LFH) après la 14e journée

Avec ce nul au parfum de victoire face au cador brestois, les Bisontines restent invincibles : série en cours de 7 matchs sans défaite (dont 5 victoires consécutives) et remontée dans le Top 4, en attendant le choc entre Paris 92 (5e) et Nantes (3e) en clôture de cette 14e journée de D1/LFH ce mercredi 15 janvier.